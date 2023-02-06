星雲大師圓寂消息曝光後，來自各界人士與信眾紛紛上山弔唁，國際佛光會中華總會長趙怡下午弔唁後接受媒體受訪指出，星雲大師是他一生中遇見最偉大的人，「我們都親眼見證大師一步步將佛法發揚光大，相信大師會乘願而來」，所有佛光人都會長久追隨他的理念，繼承他的志業，讓佛光普照，法水長流。

趙怡表示，星雲大師是他一生中遇見最偉大的人，他不僅是傳教者，也是慈善家、教育家，他對於整個佛教深入基層，做太多貢獻，這種改革是千古難遇，人間佛教的成立，在整個佛教史上是非常重大的變革。

趙怡指出，星雲大師的影響力不僅僅在台灣，也擴及到兩岸及全球，包括在全世界華人社區裡，都有重大的影響，是今世難得見到的人物，他的人格特質也值得大家景仰，比如大師獨自從大陸到台灣，無親無故，又來到偏鄉，一直到高雄佛光山成立，大家都親眼見證大師一步步的將佛法發揚光大，且走向群眾。

趙怡說，大師有4大捷徑，要信眾去追隨他來弘揚佛法，就是要信眾用文化、用教育、用慈善，最後大家共修，他的方法非常清楚簡單，把如此深奧的佛法，能夠透過一般人都可以接受的方式及途徑，把它散播擴大。

趙怡指出，中華總會從1991年成立至今有30多年歷史，總會在全世界有上百萬的信眾，大家滿懷著熱情，心甘情願永遠追隨師父的腳步，去做有益社會的事情，因此大師的離去，信眾當然悵惘若失，但信眾都知道，大師近幾年身體逐漸衰弱，畢竟他是一個肉身，看見他受到很多折磨，也很不忍，相信師父必定乘願而來，所有佛光人都會長長久久的追隨他的理念，會繼承他的志業，一定讓佛光普照，法水長流，這是所有信眾現在的心情。