桃園市有家長投訴，孩子就讀大園區某幼兒園，自入學以來問題不斷，不僅孩子雙手時常瘀青，近日孩子在校遭老師先巴頭再用力拉扯導致手脫臼，理由竟是「因為要帶她去喝水」，園方也都以監視器沒拍到為由撇清責任。桃園市教育局對此回應，經查該園有疑似不當管教幼兒情形，將依法加重裁處3萬元罰鍰，並將該老師提報不適任人員審議委員會辦理。

家長投訴孩子從去年10月起雙手時常出現瘀青，詢問老師一問三不知，今年2月初又接獲通知孩子在幼兒園內手臂脫臼，詢問老師什麼原因造成卻回應不清楚狀況，園方也以監視器沒拍到為由撇清責任。經過強烈要求調閱監視器，才知道當下是幼童坐在椅子上，突然被老師抓起左手，從椅子上整個人拉起懸空，園方卻解釋因為幼童不愛喝水，老師特別關注才會將人拉起來去喝水。

市議員游吾和接獲家長陳情，深入了解後也發現該班級疑似不符合師生比，且不當管教的老師也說自己是該園護理師又身兼班級助理老師，暴力管教也已造成幼童內心陰影，尤其園方企圖掩蓋事實真相，要求教育局介入調查並依法處理，要給家長一個交代並給予所有幼童安全學習環境。

教育局指出，本月4日接獲家長陳情後前往該園，相關人員說該老師為了協助幼兒喝水，才有拉手臂不當管教情事，後續依違反幼兒教育及照顧法加重裁處3萬元罰鍰，並將該員提報不適任人員審議委員會辦理。另外，也請該幼兒園檢討改善與加強督導教職員輔導幼兒相關專業知能，後續會派員輔導並不定期稽查。