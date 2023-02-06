台中弘光科技大學校園內，去年7月間發生一起隨機傷人猥褻案，彭姓男子躲校園女廁，涉嫌持刀傷害女職員，該女因奮力抵抗，造成左手的手指撕裂傷；一審依攜帶兇器強制性交未遂罪，判刑4年10月徒刑，經檢方上訴，高院認彭有再犯、逃亡之虞，裁定自本月10日起，再延押2月。

檢警調查，彭姓男子當天傍晚，趁1名學校女性職員進入如廁後打開門時，將其推倒在廁所內，女職員用手反抗造成左2、3指切割傷併韌帶傷害且血流不止，彭見女負傷，涉嫌持水果刀押其頸部，並拖行到殘障廁所內再鎖上門鎖，以雙手搓揉甲女左右胸部1分鐘，並說「我想跟你做愛、我想操你」，門外叫囂「不開門的話，要進去將妳殺了」等語。

彭男見女職員不開門，並試圖從旁邊廁所要攀爬至殘障廁所內，女則趁機打開殘障廁所門，趕緊狂奔跑至辦公室呼救，校方報警處理，彭見事跡敗露，立即變裝後並離開該棟大樓，案發2天後，彭嫌即遭警方逮捕，依強制猥褻罪送辦，並羈押獲准。

辯護人請求法官看在彭男自小家境清苦，由外婆獨力拉拔長大，並從事油漆工作，因遭受網路詐騙而承受債築高台之經濟壓力，才一時失慮為本案犯行，念在初犯，請求法官酌減其刑，並准予具保停止羈押，讓彭於服刑前得回家陪伴家人。

一審審酌，被告為逞私欲，計畫性地在校園內，物色作案對象，而持刀以上開施暴、脅迫方式，對落單女子即告訴人實強制性交未遂犯行，不僅造成告訴人受有上開傷害及致使告訴人身心嚴重受創，並嚴重危害校園之安全，所為惡性及危害程度均屬嚴重。

二審認為，彭男因攜帶凶器強制性交未遂，案發後變裝及返回現場查探，罪嫌疑重大有逃亡之虞，其犯行惡性及危害程度，將被告及辯護人聲請具保停止羈押予以駁回，並裁定自2月10日起，再延長羈押2月。