隨著連花清瘟售價跳水，陸媒形容，石家莊以嶺藥業「最後的狂歡」可能將結束。一盒連花清瘟售價從去年12月高達102元（人民幣，下同），降至上週的21.8元，價格跌近八成。以嶺藥業股價也持續震盪下跌，在不到兩個月時間內市值減少約411億元；公司實際控制人吳以嶺身家也縮水約130億元。

長江商報報導，近日，以嶺藥業發布2022年度業績預告顯示，公司預計淨利潤21.5億元至24.19億元，年增60％至80％；但公司刻意避免「連花清瘟」、「大幅上漲」等詞。推算得知，2022年第四季，以嶺藥業淨利潤高達7.36億元至10.05億元，較上年同期1.20億元增長513％至738％。

國金證券研報顯示，2022年第四季疫情反覆中，以嶺藥業的連花清瘟銷售大幅增長，預計2022年銷售額超過65億元，實現銷售規模的新突破。隨著疫情感染高峰過去，連花清瘟產品未來的市場空間，引發了部分投資者擔憂。

但有報導顯示，2022年12月，淘寶某店鋪10盒（48粒）裝連花清瘟售價高達1020元，平均一盒102元。不過，2月3日，長江商報記者在一知名電商平台查詢發現，連花清瘟10盒（48粒）售價僅218元，平均一盒21.8元，價格跌近八成。

同時，以嶺藥業股價也持續震盪下跌。在不到兩個月時間內，公司當前股價較2022年12月高點下滑45.61％，市值也減少約411億元。公司實際控制人吳以嶺個人身家也從284億元減少至155億元，縮水約130億元，不到兩個月縮水約130億元。

2月4日，以嶺藥業公告稱，公司董事會同意在保證公司日常經營運作資金需求、有效控制投資風險的情況下，公司可使用部分暫時閒置自有資金購買中低風險、安全性高、流動性高的短期理財產品，額度不超過人民幣30億元。

但報導稱，以嶺藥業實際上並不善於理財，2021年和2022年前三季，公司投資收益分別為-2374.83萬元和-693.43萬元。