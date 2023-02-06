吉哆火鍋「草莓炸排骨」酸甜吸睛。（錢都餐飲集團提供）

Mr.Wish「辣辣檸檬綠」酸甜帶麻辣感，65元。（Mr.Wish提供）

情侶交往看重個性是否般配，美食也不例外，過往情人節受歡迎口味多由巧克力和草莓搭配，甜蜜意象顯而易見，不過連鎖品牌卻玩新招，以「不登對」的餐飲顛覆想像吸引民眾關注。

肯德基推限量6000份「愛情醬淋 可可脆雞餐」，將咔啦脆雞包裹濃郁可可醬，再撒草莓脆粒，鹹甜香交織口腔中；另套餐附贈的「浪漫禮盒」包含造型氣球及浪漫氛圍燈，讓情人能留下難忘回憶，即起開放預購，28日前APP會員可玩抽獎，有機會抽Dior香氛迷你蠟燭、老爺酒店住宿券等。

自助式吃到飽的火鍋品牌吉哆火鍋百匯，順應節日將草莓入料打造「草莓炸排骨」，以草莓醬醃漬，酸甜滋味宛如草莓版的糖醋排骨，也順勢吸引年輕人嘗鮮並帶動社群話題，預期可拉抬業績3成以上。

手搖店Mr.Wish則為情侶們驅寒，與這一鍋聯名推麻辣手搖，其中「辣辣檸檬綠」採清爽檸檬綠茶加這一鍋研發的辣椒粉提味，前韻能感受燈籠椒的麻辣香氣，尾韻則帶鹹香甜酸感；現至門市消費滿200元，就送價值600元優惠券，包含這一鍋肉品兌換券及品牌人氣手搖折價券。