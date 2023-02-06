立凱-KY去年12月營收登上歷史新高紀錄，去年營收更強增126.14%，全年7.07億元成績登上歷史第五高水準。

立凱-KY目前總計有效客戶為39家客戶，歐洲市場開始出現大者恆大效應，部分客戶量產規模開始擴增。與2022年5月相比，已新增歐洲客戶3家、美國客戶3家、其他地區客戶1家，終端應用包含儲能、電動車、電動貨卡車及固態電池，且客戶多為國際知名公司。

受歐美各國對電動車的法令要求及補貼獎勵政策激勵，2022年立凱-KY在各市場領域持續擴大，全球儲能電池已完全確認將以磷酸鐵鋰電池為發展主軸，並同時在電動載具的應用逐步升高，立凱-KY認證客戶於2028年之前的出貨將不限於儲能用電池，也跨足電動載具包括電動車及電動貨卡的供應鏈領域。

立凱股價近日受惠電動車題材而上揚，上周五盤中一度衝上2個月新高價，不過外資持續賣超，周一股價走疲，收跌1.22%，守住5日線。