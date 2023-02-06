在售價部分，Galaxy S23 Ultra將推出12GB+1TB、12GB+512GB以及12GB+256GB三種容量規格，價格分別為52,900元、44,900元、40,900元。Galaxy S23+共推8GB+512GB、8GB+256G容量規格，價格分別為37,900元、33,900元。Galaxy S23推出8GB+256GB、8GB+128GB容量規格，價格分別為28,900元、26,900元。三款機種均有「深林黑」、「曇花白」、「墨竹綠」與「夜櫻紫」四種色系，但每個容量提供的色系有些許不同。

三星Galaxy S23系列將在2月7～19日展開預購活動，可望在2月24日正式上市，預購與上市還有早鳥禮的配套活動。另外，若是在三星智慧館／三星商城預購，除了有預購禮之外，還享有2月21日起得以優先領貨權益。

三星指出，為提供消費者絕佳的使用體驗，Galaxy S23旗艦系列硬體規格再升級，全新一代高效能處理器展現更勝以往的穩定表現，不論拍照錄影、日常或是重度娛樂使用，都能發揮極致效能、順暢運行不卡頓！新一代智慧電池能聰明調降耗電程度、減少非必要的電力耗損，追劇、遊戲一整天也無須擔心。此外，Galaxy S23旗艦系列搭載全面升級的熱導板，散熱效能提升，可維持機器的溫度平衡；而Dynamic AMOLED 2X生動的顏色表現，以及卓越的Vision Booster智慧調節螢幕功能，可根據環境光源三階段自動調節最適亮度，維持可見度與舒適度，輕鬆享受更不受干擾的沉浸體驗。