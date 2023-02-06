今天是農曆正月16，台東市街頭鞭炮聲依舊此起彼落，台東縣議會上午請來「虎爺吃炮」及宋江陣、十家將等陣頭，下午則有炸寒單，在炮聲隆隆、鑼鼓聲不絕中，為台東縣議會灑淨、祈福，祈求大家平平安安。

台東縣議會今天請來「虎爺吃炮」消災祈福。（莊哲權攝）

慶祝元宵節台東縣議會依往例在農曆正月16日，邀請縣內宮廟廟宇的民俗藝陣到縣議會灑淨、去厄，計有梓陽宮、南清宮、忠合宮及玄武堂到縣議會進行繞行、祈福，縣議會整天都鬧熱滾滾，鞭炮鑼鼓聲不絕。

上午首先由副議長林琮瀚領隊梓陽宮以虎爺吃炮登場，開啟議會今天祈福活動序幕，工作人員從炮車內抱出1箱箱的長串鞭炮，先鋪出約30公尺長的炮網，虎爺轎一路踩著炮火前進，再以100串炮堆出炮堆，幾秒鐘時間就轟然巨響，濃濃黑煙把虎爺轎及轎夫幾乎全淹沒。

接續由議員周達三擔任主委的忠合宮「什家將」及議員吳景槐領軍的卑南南清宮「宋江陣」的陣式表演，各宮廟的家將並分別進入議事廳、議長辦公室和副議長辦公室、游泳池灑淨。

議會員工及民眾也在大樓前廣場，跪成一排請家將為他們改運賜福。下午2點則由議員李建智領軍的台東玄武堂寒單爺炮炸寒單，今年更有10位肉身寒單輪番上場，充分展現聲光的威力。

議長吳秀華表示，因為疫情停辦2年的元宵遶境及炮炸寒單活動，今年再次辦理，尤其以台東最具特色的民俗活動-炮炸寒單爺，來為台東縣議會祈福、灑淨，祈求議會同仁問政順利、平平安安。