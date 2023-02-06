台南市政府為強化台南農產的國際競爭力，規劃在玉井區打造「低溫蒸熱雙檢疫處理園區」獲得中央支持，今（6）日由台南市長黃偉哲陪同行政院陳建仁院長、農委會陳吉仲主委主持動土典禮，預計明(113)年中完工啟用，讓台灣冷鏈加值，提升鮮果的國際競爭力。包括立委賴惠員、郭國文，及市議員穎艾達利Ingay Tali、朱正軒都到場關心。

台南市長黃偉哲感謝前院長蘇貞昌以及新閣揆陳建仁，黃偉哲表示，台灣水果品質優良，但過去欠缺好的蒸熱和冷鍊設備，外銷品的保鮮較難掌握，玉井冷鏈是台南山區的重大建設，也是他提出來的競選政見。感謝中央全力支持玉井農產加工冷鏈物流中心，也謝謝郭國文及賴惠員兩位立委為台南爭取，讓這項預算高達6.39億元的龐大工程順利開工，這是南部冷鏈系統裡最大的廠，將開啟台南農業加工及物流新里程碑。

黃偉哲感謝中央全力支持玉井農產加工冷鏈物流中心。(戴志揚翻攝)

行政院陳建仁院長表示，冷鏈中心的建置能夠加強台灣的農特產品外銷的競爭力，尤其近年鳳梨、芒果等台灣具有國際知名度的果品外銷日本，深受日本民眾歡迎，也有旅居日本的台灣人對於能夠吃到來自台灣的水果感到驚喜，大讚台灣的水果品質。冷鏈中心的建置，就是希望能夠提升農產品在蒸熟、低溫檢疫的技術上減少損壞率，期盼玉井冷鏈中心完工後，能將成功率提升到95%以上。

陳建仁致詞時提到，自己母親是台南人，所以身為「半個台南人」的他，看到讚黃偉哲市府很照顧農民，讓他「與有榮焉」。玉井冷鏈系統，在地方和中央攜手合作下，快速進行動土，預計明年可以完工，能夠幫助拚農產外銷。

陳建仁還特別提到一段故事，表示自己旅居日本的二姊，在日吃到台南的芒果跟鳳梨，「感動到流目屎（眼淚）」，連日本朋友也都稱讚。所以台灣農產「品質很好，就是台灣的驕傲、台灣之光」。

南瀛農產國際行銷公司余清永總經理表示，近年農產運銷冷鏈產品需求逐年攀升，冷鏈物流中心除了減少運輸過程中損耗，透過集中包裝及檢疫處理，亦能協助農民小批量出貨，延長青果保鮮期、減少青果損壞，並調節產銷。

芒果主要產區南化農會溫進添總幹事表示，產季高峰期常有冷藏設備不足情形，冷鏈物流中心啟用後，相信能大幅提升農產運銷品質，也能穩定產銷。

福農合作社林其福主席則指出，像是柚類、蜜棗這類的水果低溫檢疫，以往都只能送中部進行作業，未來有了玉井冷鏈物流中心，就可就近提供服務，讓台南不僅具有產地優勢，還可收購南部地區果品，把產銷的餅做大。

台南市政府表示，這項工程獲得行政院農業委員會5.5億元補助經費，加上地方自籌總經費，總計6.39億元。今日開工動土的部分為園區農產加工及冷鏈物流中心新建工程，總經費4億5500萬元。

玉井農產加工及冷鏈物流中心新建工程為地上二層鋼筋混凝土及鋼構結構物，地下開挖深度3.5公尺，採用明挖工法，分別建置分級預冷區、加工作業區、冷藏冷凍區及辦公區，總樓地板面積約7790平方公尺。

玉井農產加工及冷鏈物流中心新建工程為地上二層鋼筋混凝土及鋼構結構物，分別建置分級預冷區、加工作業區、冷藏冷凍區及辦公區。(戴志揚翻攝)

另外，位於園區旁原有的玉井蒸熱處理廠新設備已汰換完成，將於今年芒果產期正式啟用，未來每年芒果總處理量最高可達800公噸，全程處理時間由原本4.5小時縮短為3小時，大幅提高檢疫處理量能及效率，並減少蒸熱過程中損耗，解決熱傷害問題，果品處理良率幾乎可達100%。