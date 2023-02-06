慧慈過去以口頭禪「Oh！My God」與招牌蓮花指風靡全台，成為當時的當紅女諧星，但已消失螢光幕6年。近日她接受媒體採訪，坦言想復出演藝圈，也想跟吳宗憲當面說對不起。

根據《三立新聞網》報導，43歲慧慈想重返演藝圈，但沒製作人且父母反對簽約，因此未能如願。另外，慧慈想特別感謝吳宗憲，因為她曾耍脾氣不想錄影，「如果有機會，我很想跟憲哥當面說聲對不起。」被問及收入狀況，慧慈僅回：「都是我爸媽給我的啊！」

慧慈過去以無厘頭的風格走紅，但她坦言小時候罹患腦膜炎，父母不惜花了4、50萬才救回，不過慧慈自認一切正常，跟母親開始疏遠，「媽媽太早跟我說『我病了』，讓我有打不開的心結」，每晚都偷哭。當時她也2度向父母道歉，覺得家事都是媽媽在做，期許自己能在演藝圈闖出一片天空，換自己賺錢報答父母。

慧慈因參加節目《分手擂台》而闖出知名度，開始活躍於各大綜藝節目，2008年還成為蘇打綠（現改名：魚丁糸）的演唱會嘉賓，被封為「2009年最有潛力的搞笑女星」。2016年她跟如花、好娜姬與湯尼陳組成四人團體「蘆薈雞湯」，因與如花處不來，該團體再也沒有合體公開亮相過，並於2018年被好娜姬證實已解散。