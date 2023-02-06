受原物料價格上漲等因素影響，原定2022年動工的台中巨蛋興建案確定再延後，台中市議員周永鴻痛批，市府行政效率低落，不僅巨蛋歷經6次流標、至今仍在孵化中，包括綠美圖及會展中心、水湳轉運中心等重大建設案，施工期程也都較原定期程延宕，呼籲市府加強執行力、減少無益的宣傳。

台中市府表示，台中巨蛋體育館是兼具室內運動場館及休閒遊憩服務的場域，市府積極推動，但受物價波動、疫情導致缺工缺料及巨蛋工程施工複雜性高等因素影響，招標過程因未達指定家數而流標，考量營建物料價格飆漲，將追加經費，以2023年發包開工為目標。

周永鴻指出，台中巨蛋總經費達65億元，市府之前還在各區公所發送的年度特刊中宣傳，指「台中巨蛋孵化中，力拚2022年底開工」，但早在去年底，台中巨蛋已歷經6次流標，確定2022年無法順利動工，工程延宕後，市府又喊話「有信心2023年動工」。

周永鴻說，盧市府以宣傳為第一要務，不重視做實事，導致行政效率低落，像是綠美圖原定2022年6月完工，去年工程已延宕，市府竟還花550萬元宣傳綠美圖上梁典禮，並改為2023年底完工；另國際會展中心東側工程大幅延宕、西側進度為零，市府去年7月還為了會展中心上梁花費300萬。

周永鴻呼籲，市府應著重在重大建設推動的執行面，少花些心思在宣傳上，才能造福台中市民。

市府強調，巨蛋歷經6次流標，經詢問業界，主要是物價上漲、公共工程案量大，多數有能力的營造廠人力不足導致流標；為提升廠商投標意願，建設局已邀集相關單位研提巨蛋招標的優化設計方案、評估符合市場行情的預算單價，對未來招標持審慎樂觀態度。

建設局指出，綠美圖及會展中心東側工程，都因國際原物料上漲、疫情及缺工缺料等因素影響，其中綠美圖預計今年8月完成主體工程，2025年底可開館營運；會展中心工程進度已達75％，預計明年整體工程完工，2025年開幕營運。