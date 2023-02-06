「無黨籍聯盟政團」召集人洪鴻斌(右)與「跨黨派問政聯盟」召集人陳泱瑚(左)共同於成立大會上發表4大宣言。(于家麒攝)

陳泱瑚說議會不應該有黨派之分，要凝聚共識，共同為金門的發展提出有願景的建言。(于家麒攝)

金門縣議會今(6)日成立兩聯盟政團，分別為由議員陳泱瑚召集組成的「跨黨派問政聯盟」及洪鴻斌議員召集組成的「無黨籍聯盟政團」，並在縣長陳福海的見證下共同發表金門成為「永久非軍事區」宣言，期望金門能從此遠離無情戰爭的夢魘，確保鄉親生命財產平安，生活環境安全無虞。

「金門縣議會跨黨派問政聯盟」由議員陳泱瑚擔任召集人，成員包括議長洪允典、議員蔡其雍及陳錦偉；「金門縣議會無黨籍聯盟政團」召集人為議員洪鴻斌，成員有石永城及兩位新科議員楊育菡及張雲量，期能發揮跨黨派之力量，有效監督縣政功能，確保鄉親福祉永續之發展。

「跨黨派問政聯盟」召集人陳泱瑚表示，金門縣議會不應該有黨派之分，今天成立兩個聯盟也不是要分派系，而是要凝聚共識，共同為金門的發展提出有願景的建言，提供給縣府作為未來的施政參考；「無黨籍聯盟政團」召集人洪鴻斌則說，未來所有鄉親只要有對金門好的建言，都可以提供給兩大聯盟共同來推動，一起為金門的發展創造更美好的未來。

兩大政團聯盟也於會中共同發表四大宣言，包括1.倡議金門成為「永久非軍事區」、主張兩岸和平發展，期能遠離無情之戰爭，確保鄉親生命財產安全，生活環境無虞。2.強力推動「金廈跨海大橋」早日興建，營造金廈特區生活圈，帶動金門經濟發展契機。3.本於「鄉親事務」即是「縣政事務」服務初衷，善盡代議士為民服務工作，鼓勵鄉親積極參與公共事務討論，共同打造金門美好未來願景。4.以集思廣益前瞻思維，獻替縣政建設發展方向，冀為縣政立基領航，創造金門國際化願景條件。

受邀參與見證的金門縣長陳福海表示，議會成立了兩個政團聯盟，初心都是為鄉親提出更多的好的建言，對於兩盟提出的四大宣言，也是自己在競選時最重要的政見與文宣，縣府將全力的支持與協助，期望府會一起打造美好的環境，讓鄉親過更好的日子，落實「金門第一、鄉親優先」的從政理念。

議長洪允典則說，今天兩政團聯盟共同提出的四大宣言對金門的未來非常重要，金門已經歷過無情戰火的摧殘，痛心體驗了戰爭的無情，成為「永久非軍事區」勢在必行，呼籲所有鄉親共同來支持推動，讓我們的下一代一天比一天過得更好。

會後陳泱瑚也表示，在現階段兩岸關係緊張的氛圍之下，金門不能再重蹈覆轍、捲入紛爭之中，藉由兩政團聯盟的成立，代表鄉親提出金門成為「永久非軍事區」的訴求，讓兩岸的領導人都能聽到金門民眾的聲音。另針對金門是否仍應保有兵力，或者可考量以警察及海、岸巡人員取代來維護金門的治安，這些都是執政者需要在國家安全的考量下來進行評估，後續將遞交陳情書請民進黨籍議員蔡其雍轉交中央，讓執政當局了解金門人的心聲。