日本迴轉壽司業者「壽司郎」先前遭到顧客惡搞，一名17歲金髮高中生隨手拿起調味料罐舔食，緊接著還惡意舔公用杯，並將口水抹在台上的壽司，行徑相當噁心，導致店家生意受到嚴重衝擊。與壽司郎有緊密合作關係的台灣餐飲業者聯發國際則以實際行動力挺，該公司董事長鄭凱隆今（6）日率領總部全體同仁到台灣門市用餐。

綜合媒體報導，聯發國際表示，過去在日本開立歇腳亭分店時，壽司郎曾大力協助，董事長鄭凱隆今日特別招待總部同仁前來用餐力挺，並強調好的企業不應被惡作劇事件影響。

壽司郎受到顧客惡作劇影響下，母公司FOOD & LIFE Companies市值一度暴跌160億日元。FOOD & LIFE Companies今(6)日反彈2.08%收在2996元，挑戰站回3000元關卡。

壽司郎為了消彌消費者對食安的擔憂，日前在官網公告3項新營運策略：

一、 壽司輸送帶改以僅送顧客所訂購的餐點，同樣透過觸控面板下單品項；另外，部分門市則提供「專用通道」將餐點送到座位。

二、 如需要更換或補充桌上的調味料、餐具，請由服務人員直接送至座位。

三、 為了降低接觸輸送帶上餐點的機會，全國門市將裝設透明壓克力板阻隔餐桌。