一名網友日前在台東某處道路目擊後方一輛賓士車衝出至「逆向車道」一連開了一大段距離，離譜影片曝光，該網友事後向警方投訴，一個月後收到回覆稱未提供違規詳細時間、地點及違規車輛牌號，讓他超傻眼，不過其他網友對此掀兩派意見。

該網友在臉書「爆料公社公開版」曝光行車紀錄器畫面，一輛賓士車行駛到一半突然插進左側「逆向車道」上飆駛，一連逆向了一大段距離，離譜畫面曝光，事後該網友用此影片在1月初向警方檢舉，沒想到2月初收到警方回覆稱退件，原因是未提供違規詳細時間、地點及違規車輛牌號。

警方的回覆信件中稱「您未提供違規詳細時間、地點（里程數或地址）及違規車輛牌號」，要求原PO在7天內提供上述資訊，才會辦裡舉發事宜，PO文曝光引發討論；其他網友留言「車主背景不單純」、「鬼島只要你是四輪，想怎麼玩就怎麼玩」、「有拍到一隻公里數牌子，用那支去抓大約位置」。

不過也有不少網友認為是前方車速過慢，留言反批原PO「能這樣龜著開車，真的很佩服」、「逆向也是被逼的，一堆龜車佔內線，外線一直有車超過，到底快車道是哪一線」、「一堆烏龜難過他要這麼超車」、「大直線不給超車硬要畫黃色槽化線是有病嗎」。