男星宋逸民主理教會「藝起發光」因去年在聲明中指出小甜甜私生活有很大狀況，遭陸續爆料教會黑幕，前教友小甜甜也指控宋逸民夫婦和白家綺夫婦四人阻止報警和驗傷，要小甜甜學會饒恕，宋逸民在記者會中反駁小甜甜說法，雙方各說各話。近日藝起發光貼出元宵節的教會聚會照片，宋逸民夫婦現身看起來心情不受外界影響。

藝起發光教會的粉絲專頁今（6）日更新動態，以聖經名句寫道「若有人在基督裡，他就是新造的人，舊事已過，都變成新的了」，疑似將放下過去種種，向未來邁進，照片中遭小甜甜指控宋逸民夫婦和白家綺夫婦四人坐在前排，宋逸民和陳維齡面對鏡頭露出微笑，雙手比出愛心，白家綺和老公也露出燦爛笑容，可以看出四人都懶理爭議，繼續在教會中活動。

過去除了小甜甜公開抨擊藝起發光，阿Ben和徐小可夫婦也力挺小甜甜，前醫藥記者王瑞玲更多次指控宋逸民謊稱有神蹟帶著教友躲過太魯閣劫難，並指控對方有財務上問題，教會金源流向存疑，對此宋逸民用個人粉絲專頁與藝起發光專頁強硬回應，強調有依法申報，表示無法接受王瑞玲一再損害教會聲譽，王瑞玲則直接在留言區寫下：「麻煩請提告我本人，我會準備妥所有資料和訊息錄音檔，對簿公堂。有官司的主內們，是無法待在國度事業的」，雙方各執一詞。

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