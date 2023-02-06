台灣房屋集團趨勢中心江怡慧表示，一個地區決定設置轉運站，象徵著當地人口有著大量交通需求，若充分利用轉運站的人流加持，結合當地基礎建設，商圈聚落便能發揮交通便利優勢，不斷吸引民眾移居，強化當地的不動產需求，使房價隨著剛性買盤成長水漲船高。

2022年底啟用的長庚轉運站，新成屋平均單價從28.8萬元推升到38.7萬元，平均一坪多了近十萬元！周邊中古屋房價也從2018年的27.1萬元，來到2022年每坪32.5萬元，價格有2成的漲幅。台灣房屋長庚直營門市 店長林士涵表示，該轉運站位在長庚商圈內，有機捷A8站和國道加持，並與2021年A9旁於啟用的新北林口轉運站相輔相成，交通便捷性大為提高。

林士涵並指出，林口龜山地區一直以來，都是雙北都心民眾往外移居的第一站，且當地鄰近林口工業區、華亞科技園區，提供了大量工作機會，吸引人流至此，加上區段又有大型商場，商圈已然成熟，地區發展相當穩定，帶動房價明顯上漲。

桃園區的經國轉運站，新成屋漲幅也超過3成，江怡慧指出，經國重劃區內的經國轉運站已營運多年，與桃園指標豪宅聚落的藝文特區相距不遠，且是距離國道一號南崁交流道最近的重劃區，不僅往來桃園各地便利，北上至雙北，南下到新竹也相當方便，交通樞紐的地位，讓區段房市頗外地客源的青睞。