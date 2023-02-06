38檔台股原型ETF績效比一比，最飆台股ETF出爐！2023年1月剛過，全球股市回神，外資大買台股開紅盤，也帶動護國神山等半導體類股股價牛氣沖天，統計1月台灣原型ETF績效漲跌，最強的前四名全數由半導體ETF包辦，其中，新光臺灣半導體30 ETF，以1月股價上漲15.61％排名第一，其他前四名依序為富邦台灣半導體、兆豐台灣晶圓製造、中信關鍵半導體及富邦科技等ETF。新光臺灣半導體30 ETF基金經理人王韻茹表示，全球半導體產業下行趨勢明持續，庫存調整週期有望於2023上半年落底，使全球績優半導體股，多頭投資氣氛提前轉佳，美股費半指數急升，帶動市場資金看好台灣半導體股，農曆年前提早布局，股價先提前反應一波，1月以來股價也出現強勢補漲氣勢，看出第一季半導體投資潮再現，帶旺臺灣半導體ETF，成為今年最夯的紅包理財首選。王韻茹強調，2023年國內半導體產業，具景氣谷底復甦優勢，績優個股買氣將更搶手，不僅法人機構有望提前布局，作為資產配置的核心持股外；一般投資人大眾更趨之若鶩，不過，單純持有個股風險大，加上國內績優半導體股幾乎是高價股，個股的股價不便宜外，參與股票投資門檻之高，也讓許多投資朋友望之興嘆。王韻茹認為，一般小資族或手頭資金有限的投資人，可以透過國內投信發行的臺灣半導體ETF「低價佈局」，除享有「平價投資」的優勢外，各家半導體ETF都採「每季配息」設計，亦方便有配息需求的投資人，今年參與投資，還能享受半導體股價成長，兼顧每季配息收益的雙重收入。中信關鍵半導體ETF（00891）經理人張圭慧表示，2023年至今，外資轉向買超台股，近期像是高盛、摩根史丹利、摩根大通及美銀等外資券商看好半導體表現，出具半導體下半年將強勁復甦的產業報告，主要是因利空已在市場反應，隨大陸解封、半導體景氣築底等利多因素下，相對看好半導體及科技供應鏈。張圭慧認為，台灣半導體上半年庫存去化已在市場預期，年後需持續關注美股財報及指標台廠法說對產業趨勢的觀察，目前對下半年復甦成長信心度有持續提高的趨勢，台灣半導體產業技術領先、成長更勝全球，且在未來三年將持續維持領先地位，建議投資人除可參與短線紅包行情外，分批布局台股半導體ETF，長線在需求復甦之際也相當有戲。