佛光山開山宗長星雲大師昨（5）日圓寂，享耆壽97歲。前台中市長胡志強今（6）日也在臉書發文追悼，他還盛讚星雲大師的品德讓人非常敬佩，一次他就聽到對方講說，「我有沒有錢？請你們查一下，若有錢就都捐了吧！我一個和尚要錢幹什麼！」。對此，胡志強直言，星雲法師可說是留下了無窮盡的開示與啓發。

胡志強沉痛表示，「聽聞星雲大師圓寂，心情非常沈重，一夜難眠。人生本是一場旅程，有起點，也有終點。大師走到彼岸，不是意外，他也早有準備，我們卻不願與他告別。」

對於星雲法師生前往事，胡志強回憶，有次他聽到星雲法師在跟人談話，突然道出，「我有沒有帳戶？有沒有錢？請你們查一下，若有錢，就都捐了吧！我一個和尚，要錢幹什麼！」

胡志強還提到，星雲大師在世時仁慈大度，化人無數，自己也承受恩德，是大師座前的一粒沙子。他還稱，星雲大師最後這幾年不良於行坐輪椅，不明於視卻不受限，但不論是在台中或佛光山，於電梯口迎客聽聲問候，用餐時行止自然親切，似乎耳聰目明，一切如常。他直呼，「真是介於神人之間，唯人間大善能若此矣。」

胡志強最後還強調，佛光山規模雖大，星雲大師頭上卻沒有一塊瓦，反而留下了無窮盡的開示與啓發。「抬頭見到星與雲，我們對大師最真情的告別，就是讓他永遠活在我們心中！」