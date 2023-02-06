「產後憂鬱症」不是只有媽媽才會發生，每10位新手爸爸中，就有1位面臨初為人父的憂鬱症，角色轉換不良、情緒控制不佳、睡眠不足、經濟壓力等都是可能原因，第1次學著當爸媽，父母良好的溝通與互相體諒，非常重要。

南投縣衛生局長陳南松表示，除了媽咪會有產後憂鬱，研究指出有1／10的新手爸爸，會有初為人父的憂鬱症，新手爸爸對照顧技巧通常生疏，經過長輩指導及參考網路資料會逐漸上手；寶寶有時會哭鬧不休，很容易讓人感到挫敗、生氣，爸爸的身心狀況也會影響孩子的照顧品質。

維持孕產婦心理健康，做好「身心因應5項策略」可紓解憂鬱，包括良好飲食、睡眠與適當運動；尋求專業諮詢、諮商；情緒調適，緩慢深呼吸吐氣，並辨識情緒感受；紓壓方法如按摩、瑜珈、芳療、寫日記、找人傾訴或接近大自然；還有建立能溝通傾訴的人際網絡。

有些爸爸覺得育兒是媽媽的責任，有些媽媽不相信爸爸的照顧能力，而邊緣化了爸爸，寶寶大約3個月開始，會與爸爸建立起情感，若長期與家庭脫節要挽回就不太容易了，父母務必要共同合作，若育兒過程出現理念不合的狀況，請「同理」對方並「溝通」達成共識，或需要專人協助亦可至南投縣衛生局網頁預約心理諮商及諮詢服務。

民眾若有孕產婦相關心理問題，可電洽衛生福利部24小時免費安心專線1925（依舊愛我）、衛生福利部男性關懷專線（0800）013999或南投縣社區心理衛生中心諮詢電話（049）2202662，或上衛生福利部國民健康署網站查詢。