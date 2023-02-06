新北市政府水利局整治蘆洲鴨母港溝有成，不僅水質獲得改善，排水路中有淺水域及植被等不同樣態的生物棲息空間，營造多樣性的水域環境，現在也能看見成群的白鷺鷥在水中棲息、覓食。

新北市蘆洲過去在水質尚未受到污染時，流域中有魚蝦棲息，所以時常吸引白鷺鷥棲息、覓食，因此又有「鷺洲」的別稱。但隨都市發展，生活雜污水工業廢水排入溪流，使得鴨母港溝水質受到污染，長久下來也背負新北市四大黑龍江之一的惡名。

為了達成新北市環境永續的目標，並提升周邊生活品質，新北市府近年來致力推動轄內河川整治，鴨母港溝也是重點目標之一。水利局表示，經過市府的整治，鴨母港溝的水質獲得改善，加上環境綠美化、源頭管理等，成功塑造生態環境，近期更能夠看見白鷺鷥在流域當中棲息、覓食，足見水質的明顯提升。

水利局長宋德仁說，為了改善鴨母港溝水質問題，市府完成兩岸版樁護岸、渠底固化，增設抽水機組改善水流速，並在上游萬福廣場設置水質淨化設施，每日可提供3000噸乾淨水源，營造出近似天然溪流的景觀瀑布及污水處理設施，同時透過跨局處合作，強力稽查廢水偷排，施作污水截流等，讓整體水環境變得更好。

台北鳥會總幹事陳仕泓也證實，有白鷺鷥出現的地方水質確實是相對比較好，代表鴨母港溝水質有獲得明顯的改善，因為白鷺鷥在覓食時，是靠眼睛搜尋食物，若水質不佳不夠清澈，就無法找到食物，再者是因為，白鷺鷥以小魚、小蝦、青蛙等生物為主食，若水質不佳的環境，這些生物也無法生存，沒有食物的地方就不可能出現白鷺鷥。