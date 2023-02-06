拐拐亮麗現身影廳，分享客串演出的幕後花絮。（禾力文創提供）

賀歲檔電影《山中森林》來到上映第3周，連續兩天選在凌晨1點做映後，挑戰國片最晚映後座談會記錄，且兩場都有8成滿觀眾。在電影中特別演出的拐拐，半夜為電影跑映後衝票房，與導演姜寧一起跟影迷們同歡。

在電影中飾演謝承均女友的拐拐，雖只有3場戲，但對於影迷來說能看到拐拐的泳裝形象出現在大螢幕就很開心。拐拐說：「謝謝這兩天凌晨12點50等我們作映後的朋友們，當我們要離開時已經凌晨一點多，坐計程車的錢比電影票還貴，謝謝你們！聽說我們是你們參加過最晚的映後，希望未來沒有人可以超越我們，我們持續熱映中，只要有你們陪，我們多晚都願意。」

拐拐在利用等映後時間跟姜寧做了個訪談，其中對李康生跟李千娜的床戲感到印象深刻，姜寧問如果有下一集有床戲會願意嘗試嗎？拐拐說：「可以嘗試看看。」但是得要跟謝承均才可以！另問到如果角色延續會希望什麼性格設定？拐拐說：「會希望能夠有打戲，可以把沙鷗（謝承均飾）身旁的女人都打跑，才符合自己真實的個性。」