春節假期甫結束，全台各建案來客人數逐步回籠，惟《平均地權條例》修正案三讀通過，台灣房市將歷經「房價新平衡時期」，買賣雙方重新定義區域房價的共識基礎，一旦房價取得買賣雙方交集，建案將維持動態銷售，海悅1月代銷收入1.36億元。

今年海悅自建案將於第一季推出《世界南科》案，基地總面積為1,914.24坪，全案將規劃268戶，每戶數32~42坪，地上23樓、地下3樓之集合式住宅，總銷金額達40億元，由於基地座落台南科學園區腹地，且南科為半導體重鎮，將受惠就業人口紅利，區域房市自住需求顯現，公司在南科週邊的代銷建案遍及善化、新市、永康等區域，已累積不少區域房市的成交資訊，隨著建案銷售貢獻，將為公司增添營收成長動能。

且海悅與達麗建設合作投資興建的台中-達麗創世紀，預計5月取得使用執照，7月進行交屋，將陸續挹注公司營建收入與轉投資收益。海悅全台在手案量維持2,000億元，以代銷預售建案為主。