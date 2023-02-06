柯鴻旼指出，由於美國經濟衰退與企業獲利下修已在市場預期中，一旦衰退幅度與下修數字優於市場預估，對於美股與台股而言反而具有正面激勵作用，加上外資今年來買超台股不遺餘力，且目標集中在去年遭大舉拋售的半導體等科技產業，有利於帶動指數回溫，即使今日外資賣超125.62億元，今年來累計買超金額仍高達2325.66億元。

柯鴻旼指出，針對本周台股走勢，預料將以震盪機率較大，首先可留意10日MSCI將進行季度調整，由前次MSCI權重調整時，台股在MSCI亞洲除日本指數權重獲得小幅調升，本次若能連二升則有利於整體投資情緒；在題材面，全球通訊業界最具權威的MWC行動通訊大會將於27日登場，今年是疫情後首度採全面實體展，參展規模龐大，國際大廠如Intel、高通、三星、華為、Meta、Google等重量級科技大廠皆有參加，且主題囊括5G/6G、Web 3.0、人工智慧、金融科技、元宇宙、AR/VR、沉浸式技術等，有利於相關產業的題材面表現。