日商三井不動產集團全台首座購物中心台中LaLaport南館1月17日試營運後人潮天天擠爆，農曆年連假平均每天入店人次達5萬人；唯人潮車潮擠爆也帶來網路負評，搜尋Google評價，以「品牌少能逛的不多、排隊時間比逛街長」為多，對此，三井回應，感謝民眾熱情支持，目前試營運階段，將隨時針對顧各回應修正、調整。

日商三井不動產集團全台首座購物中心台中LaLaport南館1月17日展開試營運。（馮惠宜攝）

台中三井LaLaport南北館店鋪面積超過2萬坪，將有300家專櫃進駐，其中率先於1月17日試營運的南館面積較小，有41個專櫃進駐，包括日本超人氣連鎖大型超市「LOPIA」、日系遊戲中心GiGO、MUJI無印良品、NITORI宜得利家居、akachanhonpo阿卡將本舖等專櫃。

日商三井不動產集團全台首座購物中心台中LaLaport南館1月17日試營運後，人潮車流天天爆量。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

南館試營運也造成轟動，天天人潮、車潮爆量，原本規畫容留人數為1萬5千人，農曆年間甚至湧入5至6萬人潮，不但要進停車場車流整日大排長龍，美食街尖峰時間點餐經常要等待1小時以上。

對此，三井不動產集團公關部資深經理曾玲玲表示，感謝民眾熱情支持，目前因僅有南館（約41家）展開試營運，過年期間加上連假，人潮較多，除了進行人流控管之外，館內也加派人力疏導及動線引導。

她也表示，試營運前幾日餐飲部分因人潮湧現出餐不及的部分，也隨時由樓管隨時掌握並且要求專櫃加派人力及提前備餐準備等；針對試營運期間尚有不足的地方，會隨時調整修正，將盡快於開幕前準備到位。