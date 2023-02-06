Runway in Hatay airport per social media reports. CNNTurk says the airport is damaged pic.twitter.com/y9s8Ei8WzO — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) February 6, 2023

土耳其當地時間今(6)凌晨4時17分（台灣時間上午9時17分）發生芮氏規模7.8強震，堪稱該國100年來最強地震，截至目前死亡數字已攀升至660人，預計持續增加中。如今社交平台流出許多災情畫面，境內多處基礎建設、民宅被震毀，就連位於土-敘邊境的哈塔伊機場（Hatay airport）也傳出，跑道硬生生裂成兩截。

據《每日郵報》(Daily Mail Online)報導，這場末日地震發生在南部大城加濟安泰普（Gaziantep），震央緊鄰敘利亞邊境，持續長達1分鐘之久。劇烈搖晃也驚動了遠至埃及、希臘、黎巴嫩、賽普勒斯島等國家，義大利沿海甚至短暫發布海嘯警報；土國當局證實境內死亡人數約284人，同時，敘利亞政府也表示，國內約237人死亡，罹難者多集中北部城市阿勒坡、拉塔基亞、塔爾圖斯以及哈瑪。

此外，敘利亞叛軍控制地帶也有至少120人罹難，土、敘兩國死亡總數加起來超過640人。美國地質調查所（USGS）則預估，未來罹難者恐破千人

另據土耳其媒體《每日晨報》報導，推特上流出許多災情畫面，民眾從睡夢中被強震驚醒，數百人仍困伸手不見五指的瓦礫堆下，天亮後，漫天的哀號和呼救聲此起彼落，看了令人心寒；位於土耳其南部的哈塔伊機場（Hatay airport）有工程人員拍下，震後跑道被嚴重一分為二，向上擠壓出一道及腰間的裂痕，目前部分航班已迫取消。

JUST IN - Runway of Hatay airport in Turkey damaged due to massive earthquake pic.twitter.com/p635YLwPFG — Insider Paper (@TheInsiderPaper) February 6, 2023

早在這座機場建造之前，建築工程協會急籲，「這一帶存在斷層，不應該在此作業」，強烈否決該建案。