【全程字幕】柯文哲參與台灣燈會站最邊緣 蔣萬安回應了 @ChinaTimes ​

台灣燈會睽違23年重回台北市，前台北市長柯文哲5日晚間被安排在開幕儀式舞台最邊邊，遭外界質疑被刻意邊緣化。國民黨台北市議員詹為元指出，一個柯文哲燈會的位置，讓台北市長蔣萬安與蔡英文總統雞飛狗跳，但中央別偷卸責。並秀出1月31日蔣萬安邀請柯文哲參加儀式的照片，強調「完全證明了誰才是給柯文哲穿小鞋的人。」

詹為元說，昨天他就注意到柯文哲站在舞台的邊邊處，雖然他現在是一介平民，但自己也覺得有些怪怪的，關於柯文哲位置的安排，早上蔣萬安已經說得很清楚了，是中央的交通部觀光局安排的，畢竟是「台灣燈會」，中央也有預算補助以及燈區，台北市屬於合辦的單位，中央握有不少決定權。

詹為元提到，交通部觀光局的新聞稿指「本次站位5位開燈官為總統、行政院長、臺北市長、交通部長及交通部觀光局長等（歷年台灣燈會亦為相同規劃)，至第1排貴賓，則由交通部觀光局及臺北市政府充分討論後獲得共識，將10位外國使節及中央部會部次長、立法委員及柯文哲前市長及台北市議會戴錫欽議長等貴賓列為第一排站位。」

詹批評，中央交通部觀光局硬要寫「共識」，到底是「共識」還是交通部觀光局排定好位置後讓台北市政府「知悉」？交通部應該說清楚。

詹為元強調，柯文哲站哪裡是交通部觀光局的權利，決定就決定了，大方承認就好，現在幹嘛還亂卸責給台北市政府？如果台北市政府真的有置喙的權利，那為什麼主辦方之一的台北市觀傳局長也沒辦法上台，但中央觀光局的主秘卻上台了。

詹為元最後表示，「沒有比較沒有傷害」，2月5日中央邀請的位置跟1月31日蔣萬安及主辦單位請邀柯文哲參加點亮台灣燈會儀式的位置，大大不同，完全證明了誰才是給柯文哲穿小鞋的人。