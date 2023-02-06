威力彩連槓5期，今（6日）晚間頭獎上看4.6億，不少民眾都前往彩券行購買，盼望能一夜致富，奇門遁甲師黃濤分享開運時辰和方位，只要依照方式進行，就有機會獲得財神眷顧，也特別點名生肖牛、虎、龍財運將會超級旺，可好好把握。

據《ETtoday新聞雲》報導，黃濤指出，今（6日） 是「乙未日」，生肖牛帶有「六白武曲星」的旺氣，生肖虎帶有「九天」吉神的眷顧，生肖龍則是「庇護之神」的照顧。

黃濤提到，今日晚上7點到9點期間，因相關的地理位置緣故，在奇門遁甲上有納「丙奇＋戊、月奇得使」的招財福氣，所以可從住家往北方走約70步、700公尺、1,700公尺左右來旺財，若途中有彩券行的話，可進去買張彩券試手氣。

黃濤接著說，奇門遁甲中也有一個用詞叫做「剋應」，是吉凶應兆，有動應也有靜應，若在彩券行內有聽到寵物的聲音或看到青色衣服的小朋友，甚至有提袋子更佳，就能獲得財神爺眷顧。