衛福部今年1月6日公告修正《專科護理師(NP)分科及甄審辦法》，現行共有內科、精神科、兒科、外科、婦產科及麻醉科等6大專科，新制僅麻醉科維持獨立，其餘5科全部整併為一個臨床科，引發全國專科護理師強烈反彈。胸腔科名醫蘇一峰對此強調，這雖讓醫院可以人力到處調動省錢，但各科的病人形態差異大，這樣貿然調動專科護理師，省錢卻使得病人治療效果打折，可能增加死亡與併發症的風險。網友也直呼太誇張。

蘇一峰今(6日)在臉書發文表示，衛福部今年1月6日公告修正「專科護理師（NP）分科及甄審辦法」，現行內科、精神科、兒科、外科、婦產科全部整併為臨床科。他直呼這樣的做法是「讓醫院可以人力到處調動省錢！」

蘇一峰強調，各科的病人形態差異大，這樣貿然調動專科護理師，省錢卻使得病人治療效果打折，可能增加死亡與併發症的風險。

網友說「這樣還稱為專科護理師嗎？」、「那幾位醫師立委怎麼默不作聲？」、「政府內閣官員可以自己不管專長資歷隨便玩，但護理師這樣玩完，下一步是要玩誰？」、「醫療人員被血汗，病人的權益受損全民並不知道，唉！變質的健保制度很糟糕」、「護理費到底什麼時候才要正式獨立？」、「這個真的太誇張了！」、「衛福部的專業令人乍舌」、「衛服部是為誰服務啊？」、「天才的規劃」、「持續壓榨醫護人員」。