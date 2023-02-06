三星上周才剛發表完全新的Galaxy S23旗艦手機系列，而今（6日）就公布了最新在台上市資訊，不僅比過去加贈了商品抵用券等實用好禮，同步也推出了預購取貨早鳥排隊禮，將限量送出取機加碼郵政禮券，因著Galaxy S23 Ultra與S23+、S23的特色功能有更明確的區隔，而三星也表示Ultra機型更是近年來最具代表性、最值得入手的旗艦機標竿，更是讓過去卻步換機的用戶，可以踏進S系列、體驗三星手機鏡頭拍攝的第一步，預計Galaxy S23系列銷量將較前代成長20%、Ultra機型更將達到1.2倍的銷量成長，全系列將於24日起正式在台上市。
全新的Galaxy S23系列，均推出了不同規格，以及共深林黑、曇花白、夜櫻紫、墨竹綠 4色選擇，雖然價格上均比去年均有漲價，但同時也為了滿足台灣消費者對手機更大容量的需求，因此也推出了全新像S23+就直接升級推出8GB/256GB、512GB兩版本，S23 Ultra更是新增了12GB/1TB的新超大容量版本，即日起中午至19日前開放預購，上網登錄更享45W快充旅充組Type C、adidas Samba聯名保護殼、adidas商品抵用券500元等好禮。
另若在三星智慧館或三星商城預購，更享指定機型舊換新最高加碼4000元、免費延長保固1年、指定銀行刷卡購機最高享2000元優惠，以及指定商品加價購等優惠，而且於全台三星智慧館預購Galaxy S23 Ultra，於21日至28日至門市完成取機，即有機會獲得預購取貨早鳥排隊禮最高3000元郵政禮券。而4月30日前購機者均享Samsung Wallet悠遊卡開卡限時限量回饋最高350元、YouTube Premium免費試用4個月，Microsoft 365 Basic免費試用6個月、Adobe Lightroom for Samsung Premium免費試用2個月、 Adobe Express for Samsung Premium免費試用2個月，以及註冊並登錄Galaxy Store，即可領取Galaxy Store最高500元優惠券等優惠，以更實用的應用程式好禮回饋消費者。
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