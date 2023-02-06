三星上周才剛發表完全新的Galaxy S23旗艦手機系列，而今（6日）就公布了最新在台上市資訊，不僅比過去加贈了商品抵用券等實用好禮，同步也推出了預購取貨早鳥排隊禮，將限量送出取機加碼郵政禮券，因著Galaxy S23 Ultra與S23+、S23的特色功能有更明確的區隔，而三星也表示Ultra機型更是近年來最具代表性、最值得入手的旗艦機標竿，更是讓過去卻步換機的用戶，可以踏進S系列、體驗三星手機鏡頭拍攝的第一步，預計Galaxy S23系列銷量將較前代成長20%、Ultra機型更將達到1.2倍的銷量成長，全系列將於24日起正式在台上市。

三星今（6日）公布了全新Galaxy S23系列預計將於24日起正式在台上市，台灣三星電子行動通訊部總經理陳啓蒙表示預計新系列銷量將較前代成長20%。（三星提供）

三星全新的Galaxy S23系列，Galaxy S23 定價2萬6900元起（右起），Galaxy S23+ 定價3萬3900元起，Galaxy S23 Ultra定價4萬900元起。（三星提供）

全新的Galaxy S23系列，均推出了不同規格，以及共深林黑、曇花白、夜櫻紫、墨竹綠 4色選擇，雖然價格上均比去年均有漲價，但同時也為了滿足台灣消費者對手機更大容量的需求，因此也推出了全新像S23+就直接升級推出8GB/256GB、512GB兩版本，S23 Ultra更是新增了12GB/1TB的新超大容量版本，即日起中午至19日前開放預購，上網登錄更享45W快充旅充組Type C、adidas Samba聯名保護殼、adidas商品抵用券500元等好禮。

三星全新的Galaxy S23系列即日起中午至19日前開放預購，上網登錄更享45W快充旅充組Type C、adidas Samba聯名保護殼（見圖）、adidas商品抵用券500元等好禮。（三星提供）

另若在三星智慧館或三星商城預購，更享指定機型舊換新最高加碼4000元、免費延長保固1年、指定銀行刷卡購機最高享2000元優惠，以及指定商品加價購等優惠，而且於全台三星智慧館預購Galaxy S23 Ultra，於21日至28日至門市完成取機，即有機會獲得預購取貨早鳥排隊禮最高3000元郵政禮券。而4月30日前購機者均享Samsung Wallet悠遊卡開卡限時限量回饋最高350元、YouTube Premium免費試用4個月，Microsoft 365 Basic免費試用6個月、Adobe Lightroom for Samsung Premium免費試用2個月、 Adobe Express for Samsung Premium免費試用2個月，以及註冊並登錄Galaxy Store，即可領取Galaxy Store最高500元優惠券等優惠，以更實用的應用程式好禮回饋消費者。