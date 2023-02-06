大陸外交部發言人毛寧今日宣布，應國務院總理李克強邀請，柬埔寨總理洪森將於9日至11日對中國進行正式訪問。外界預期，洪森此行將尋求大陸幫助柬埔寨建設高鐵。

《柬中時報》此前報導指出，洪森1月14日曾透露，其原本計劃於1月2日訪問中國，但最終敲定於2月初訪華，「2月剛好是我『逆行訪華』三週年紀念日」。

據報導，洪森回憶，2020年2月中國大陸爆發新冠肺炎疫情，多國立刻對華撤僑、停飛國際航班，但他逆行訪華，目的是為了展示柬中的團結和特殊友誼。洪森期待此次訪問能促成更多的合作項目，包括希望中國幫助柬埔寨建設高速鐵路。

柬埔寨與中國的經濟關係密切，據《柬中時報》，柬埔寨財經部國務秘書旺西威索日前強調，中國是柬埔寨最大的外來援助國和債權國，佔柬埔寨外債的40％。不過，這些貸款都建立在「明確而理智」的目的之上，對柬埔寨的國家經濟增長起著重要作用。

中國是柬埔寨最大的債權國，佔柬埔寨外債的41％；其他雙邊貸款佔21％，亞洲開發銀行貸款佔20％，世界銀行貸款佔9％，其他多邊合作夥伴貸款佔2％，舊債佔7％。

柬埔寨民航局國務秘書處發言人武達興日前透露，洪森2月訪中將進一步推動兩國民航間合作，「柬民航希望同中國民航加強合作，也希望中國政府為柬航空氣象工程和機場工程提供更多獎學金，幫助推動柬民航業發展。」

武達興也說，柬中兩國民航已達成共識，今年將逐步恢復兩國航班，不會再採取任何限制措施；預計今年2月初起兩國客運航班將恢復至疫情前的三成至四成左右。