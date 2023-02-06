高雄18歲黃姓男子日前與多日未見友人相約吃宵夜，開車到友人家附近違停等人。不料遇上巡邏員警盤查，員警見黃男神情緊張起疑，果然在車上發現K他命、海量毒品果汁包，黃男見藏毒敗露，坦承出於好奇吸食。員警後來將他上銬，黃男見只能在警局吃宵夜了，直喊「好倒楣」。全案《毒品危害防制條例》移送法辦。

黃男趁元宵節前夕來高雄完，與多日未見好友陳姓男子相約到六合夜市吃宵夜。4日晚間10時45分許，黃男先開車到陳男位於新興區七賢一路與仁愛一街口住家附近，等陳男出門一起出發。

因黃男違停在紅線上，此時保安大隊特勤中隊員警巡邏見狀，立即上前盤查，黃男見到員警時，表現得非常緊張，對於員警詢問身分跟車籍都支支吾吾、交代不清楚，眼神還不時往車內瞄，令員警頓時起疑心，於是靠近車窗查看，聞到濃濃塑膠味，便向黃男詢問是否有吸食毒品。

員警查獲大量毒品果汁包、K他命等毒品。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

黃男見吸毒敗露，自知隱瞞不了，便向員警坦承，看網路有吸毒文章，出於好奇購買K他命、毒品果汁包來吸食，員警也從黃男車上，搜出85.7公克K他命共39包、1.5公斤卡西酮果汁包338包。

姍姍來遲得陳男見黃男被員警查出一堆毒品，也嚇傻待在一旁，因與黃男同行，後續依規定驗尿，將依檢驗結果函送。

黃男坐上警車時，因無法跟朋友在夜市邊吃宵夜邊敘舊，只能留在警局吃，還要去見檢察官，直喊「好倒楣！」，警方訊後依《毒品危害防制條例》，將黃男移送高雄地檢署偵辦，並溯源毒品來源。

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