元培醫事科技大學環境工程衛生系積極學生考取專業證照再傳佳績，碩士班蔣家和、四技翁盧紹誠及進修部李濬富同學，考取全國及格率不到7％的職業安全衛生管理乙級技術士，還有20多位同學取得甲種職業安全衛生業務主管證書，畢業後可無縫接軌應用到職場，成為產業界所需人才。

元培醫事科大指出，該校環衛系的課程設計主要是培養學生職場的就業能力，以及專業證照為規畫方向，符合業界對人才的要求，同學們也了解到專業證照對未來職涯的重要性。

因此在學期間便專注在課業學習與積極取得職安衛相關專業證照，系上教師們也利用課餘時間免費為同學們進行證照課後輔導，近年取得職安衛相關專業證照數量成長許多。

元培研發長兼環衛系主任黃政雄指出，職業安全衛生管理乙級技術士證照是工安證照中最實用的證照，據勞動部職業安全衛生研究曾調查指出，持有技術士證者，7年的薪資成長幅度達26％；另外，甲種職業安全衛生業務主管證書，同時也是雇用勞工人數在100人以上的事業單位必備的證照。

他說，元培環衛系在教育部歷年評鑑均獲得評鑑最優等級（一等），而且是台灣私立科大中首先通過IEET國際工程教育認證的環境相關科系。

該系主要以改善環境生活品質所需的高級技術人才為教育目標，培養學生具備基礎專業知識以及專業倫理與社會責任，培育學生成為環境永續及職安衛產業界所需專業人才。

此次，包括碩士班蔣家和、四技翁盧紹誠及進修部學生李濬富，均考取全國及格率不到7％的職業安全衛生管理乙級技術士，還有許多同學取得甲種職業安全衛生業務主管證書，畢業後都可無縫接軌應用到職場。