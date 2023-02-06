苗栗縣後龍鎮在地信仰中心媽靈宮，主祀的「大眾媽」，6日舉行大眾媽聖誕千秋祭典，今年除重啟提燈夜遊的活動，也用樟木打造3000多台斤的「大福龜」，並以米、麵線、花生、印泥、桶柑以及特製的龜餅等6個吉祥物組成，不少參拜民眾前往撫摸龜身祈求整年好運與平安。

大福龜以後龍米當作基底。（媽靈宮提供／李京昇苗栗傳真）

相傳媽靈宮主祀的「大眾媽」王寶英，是清朝乾隆皇帝的第9名皇妃，曾率兵渡海來台，討伐明朝遺臣李時堯，後來在後龍鎮中和里與南港里交界處，與敵軍交戰不幸全軍覆沒，先民感念其忠勇精神，搭建萬善祠收埋遺骨，每年元宵、中元節都會舉辦祭祀活動。

撫摸大福龜各個部位有不同含意。（媽靈宮提供／李京昇苗栗傳真）

媽靈宮指出，早年物資缺乏，每逢「大眾媽」聖誕，會製作雞、狗等動物造型的糕粿來敬神還願，後來越做越大，逐漸演化成今天的「龜餅」，並在3年前開始，由三義木雕師傅打造「大福龜」，上頭擺放各式各樣福品，讓信眾祈福也能帶回家祈求平安。

廟方每年從元宵節起，都會連辦3天系列活動，除祝壽大眾媽，還包括提燈籠夜遊、摸彩猜燈謎以及打造「大福龜」，去年因為疫情停辦相關活動，今年恢復舉辦，廟方也打造長、寬200多公分的「大福龜」。

媽靈宮今年恢復舉辦祭典活動，吸引當地信眾前往參拜。（媽靈宮提供／李京昇苗栗傳真）

媽靈宮表示，「大福龜」是以後龍米當基底，接著用麵線、花生、印泥、桶柑以及特製的龜餅等共6個吉祥物組成，寓意有長壽、好事會發生、鴻運當頭、大吉大利等含意，供品全都可讓民眾祈求帶回家。

廟方6日舉辦祭典儀式，吸引不少信眾參拜，並且摸大福龜的頭部、身體到尾巴來祈求整年平安順利，許多在地居民表示，每年還是要看到大福龜，才有新的一年開始的感覺。