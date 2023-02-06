經典賽中華隊總教練林岳平。（悍創行銷提供）

第5屆世界棒球經典賽（WBC）下月開打，中華隊6日公布30人名單，總教練林岳平坦言，自家統一獅外野手林安可是所有球員中抉擇最久的，最終將他割愛主因是「工具人」林子偉將移防右外野，守備位置重疊，在比較打、跑、守後做出選擇。

中華隊原本選出36人名單進行集訓，先是旅日投手張奕因肩傷先宣布退隊，最後要從35人中割捨5人，最終教練團在昨天訓練後開會決定名單，並在今天選訓會議中通過，割愛吳哲源、林凱威、戴培峰、岳東華及林安可。

「餅總」坦言，沒入選的5人中，林安可是最難抉擇的球員，「安可是這次在選擇上，討論比較多的，應該算是我的取捨，因為我想把林子偉移防右外野，這樣可能會跟安可重疊，所以就這樣選擇，割捨我自己統一的，很難決定啦！」

林岳平指出，教練團盼組成「最強中華隊」，將考量各個位置，守備、打擊、速度能力都要到位，從這幾點中去做篩選。

目前林子偉已隨中華隊練球，從第一天報到後也都是練外野，林岳平表示，集訓階段他都會以外野守備為主，接下來的練習、自辦賽都會讓他以外野為優先，主要是考量之前他都是內野手出賽，把他從外野移回內野會適應更快，若反之可能需要更多適應時間。

「餅總」也說，這次林子偉的角色就是定位為「工具人」，雖然讓他在集訓主練外野，但不代表就不會進來守內野，「只是優先以外野的角色，如果他一開始定位守游擊可能會壓縮到守備見長的選手。」