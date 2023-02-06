高雄一名30歲的陳姓女子騎機車趕著買午餐竟闖紅燈，員警發現後趨前將她攔停，並查出陳女是協尋人口並有吸毒紀錄，警方詢問身上有無違禁品時，陳女自知難逃法網，心想趁此戒除毒癮，主動交出藏在手提包裡的安非他命1包(含袋重0.37公克)及吸食器1組，警詢後依毒品危害防制條例移送高雄地檢署偵辦。

鼓山分局內惟派出警員蘇俊吉、呂和柔、實習生薛聖薰於4日12時34分巡經鼓山區九如四路時，發現前方騎士闖紅燈，立即趨前攔停。員警發現陳女是協尋人口身分，準備帶返所辦理撤銷協尋，陳女表示自己都在外打零工且已久未返家，可能家人擔心她而通報。員警進一步發現陳女有吸毒紀錄，詢問有無攜帶違禁品時，陳女在手提包一陣找尋後，主動拿出安非他命和吸食器。

高雄一名30歲的陳姓女子騎機車趕著買午餐竟闖紅燈遭攔停，陳女自知難逃法網，心想趁此戒除毒癮，而主動交出毒品。(戴志揚翻攝)

初步了解，陳女在高雄地區的夜市打零工，表示因誤交損友才會接觸到毒品，很想戒卻戒的很辛苦，既然遇上員警盤查，不如自動交出毒品，趁此斷絕毒癮。鼓山警分局長陳奕良呼籲，毒品犯罪向來為衍生各類重大犯罪淵藪，對於社會秩序傷害甚鉅，並破壞民眾安居樂業的居住生活，警方除將持續嚴厲查緝掃蕩外，更將強化向上溯源偵辦，以求徹底刨根毒品上游淨化治安。民眾如發現居家生活環境周遭有受毒品危害，亦可善用警民友善通報網，通報警方前往肅清查緝。