彰化縣高階警官人事調動，包括督察長、主秘及彰化8個分局長等都調動，像是督察長婁自強調升國道公路警察局秘書、主任秘書楊贊鈞調任保安警察第二總隊督察長，彰化分局長王國峯調升南投縣政府警察局督察長等。
督察長婁自強調升國道公路警察局秘書，由花蓮縣警察局督察長謝錫釗接任；主任秘書楊贊鈞調任保安警察第二總隊督察長，由嘉義市政府警察局第二分局分局長程純濱接任。
彰化分局長王國峯調升南投縣政府警察局督察長，由苗栗縣警察局頭份分局長張明盛接任；員林分局長楊志傑調任連江縣警察局督察長，由和美分局長葉文啟接任，和美分局長則由雲林縣警察局虎尾分局長廖志明接任。
鹿港分局長郭志豪調任嘉義市警察局第二分局分局長，由新竹縣警察局新埔分局長林英煌調接任；田中分局長林詔徹調任嘉義市警察局第一分局分局長，由花蓮縣警察局鳳林分局長簡龍宏接任；北斗分局長潘嘉旺調任苗栗縣警察局竹南分局長，由南投縣警察局竹山分局長吳詠傑接任。
溪湖分局長羅裕城調任新竹縣警察局新湖分局長，由南投縣警察局集集分局分局長黃壬鍵接任；芳苑分局長潘智強調任宜蘭縣警察局礁溪分局長，由南投縣警察局信義分局長洪秋賢接任。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。