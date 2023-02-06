隨著三星公布了全新Galaxy S23系列即將於24日正式在台上市，CASETiFY也宣布為最新發表的三星Galaxy S23 旗艦系列手機，推出具備CASETiFY專利研發的EcoShock防護科技的手機殼與電子配件，即日起可於台灣官網與新光三越台北信義 A11 CASETiFY STUDiO 品牌概念店搶先購入 Galaxy S23系列強悍防摔與特強防摔手機殼，而3月將再陸續推出支援Galaxy S23系列的透明手機殼與Galaxy Buds系列保護殼，以帶來最完善的配件體驗。

CASETiFY特強防摔手機殼具四個由 EcoShock 防摔物料所打造的保護角，符合 5 倍 MIL-STD-810G 軍規級防摔標準，定價2140 元起。（CASETiFY提供）

而此外CASETiFY也與三星的環境永續理念互相呼應，為三星Galaxy S23系列強悍防摔與特強防摔手機殼注入永續的精神，除了專利EcoShock防摔物料由40%的植物性原料製成之外，手機殼更是採用由「RECASETiFY 回收計劃」收集而來的舊手機殼再造而成，CASETiFY透過Re/CASETiFY創新技術，將回收的舊手機殼重新再利用於新產品的原料中，賦予舊手機殼第二生命，使CASETiFY三星Galaxy S23系列手機殼成為市場上最環保的產品之一。

CASETiFY強悍防摔手機殼符合 4 倍的 MIL-STD-810G 軍規級防摔標準，定價1830元起。（CASETiFY提供）

CASETiFY全新三星 Galaxy S23 系列手機殼推出霧面黑色、透明／黑色、粉紫色和午夜綠色等多種顏色選擇，更可以搭配超過2000種來自全球藝術家和創作者們的獨特設計印花，也將陸續支援聯名系列，喜歡與眾不同的消費者亦可於強悍防摔手機殼、特強防摔手機殼和透明手機殼上，客製化專屬的英文姓名、短語或圖案，打造具有個人特色的時尚配件。