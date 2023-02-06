星雲大師昨圓寂，桃園市長張善政6日在臉書以「悼念心懷眾生的星雲大師」為題，緬懷他的貢獻，讚他肉體逝去但盛德與遺教值得大家不斷學習，讓心靈昇華、社會和諧，張並以「言行相扶，明猶日月，含懷眾生，成濟萬物」為星雲的一生下註解。

張善政指出，星雲大師昨日捨報圓寂，住世97載，相信社會大眾都跟他一樣非常不捨。張善政說，所有華人都很熟悉星雲大師對台灣、對世界的貢獻。星雲大師紹繼禪宗法脈，致力以甘露法雨淨化世道人心，也長期投入佛學人才的培育，順應時代發展，讓漢傳佛教首次有現代化、國際化的弘法與教育機構。

張善政說，星雲大師的肉體雖然已經逝去，但他的盛德與遺教卻值得我們不斷緬懷、學習，尤其他所推廣的「人間佛教」，主張結合現代生活，濟世渡人，廣獲民眾的認同，讓大家的心靈得以昇華，社會也更加和諧。

張善政說，《六度集經》有段四句偈：「言行相扶，明猶日月，含懷眾生，成濟萬物」。他認為這個偈子，不僅可以代表大師的思想，更是他一生最好的註解。