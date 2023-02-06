台中市「中台灣元宵燈會」今年首度移師至中央公園舉行，除了30組精彩花燈，還有全台最大水上動態主燈，吸引大量人潮到中央公園一睹主燈風采，警方增維安警力；5日深夜有民眾向保安警察大隊第二中隊求助協尋機車，稱賞花燈賞到機車停哪都忘了；另一民眾因找機車找到昏倒，警方趕緊通知家人帶回。

保安警察大隊第二中隊指出，當天2名員警執行燈會周邊巡邏勤務時，在西屯區凱旋路與敦化路口燈會入口處發現一名神情慌張的張姓男子，當時他表示，已獨自尋找了2個多小時，就是找不到自己的機車，在筋疲力盡的情況下終於遇到警方伸出援手，協助找車。

因中央公園總面積約67公頃，佔地面積廣闊，經員警了解情況後，便載著張男逐一尋找，不久後便在凱旋路、經貿五路附近找到了愛車，張姓民眾非常感謝員警的協助。

台中市警三分局合作派出所指出，東區77歲胡姓男子日前到十甲旺市場採買，返家時卻忘記機車停放位置，雖在攤商的協助下終於找到車，但準備騎乘時，卻血壓突然飆高昏倒在地，嚇壞一旁買菜民眾，員警獲報到場協助送醫遭胡婉拒，遂通知胡的女兒到現場將父親帶返家，結束一場虛驚。

保安警察大隊第二中隊大隊長沈能成呼籲，民眾賞花燈前先做好路線規畫，多利用大眾交通工具，若自行開車或騎機車到目的地，請將停放車輛周圍環境、街道門號拍照記錄，才不至於逛完燈會散場後迷失方向。