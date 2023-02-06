雲林縣長張麗善（站立者左）主持「官學醫合作連繫平台」會議，共同推動永續、減碳行動。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣政府訂定今年為「減碳生活行動年」，針對永續、淨零與減碳趨勢6日舉辦「官學醫合作連繫平台」會議，邀集縣內3所科大與台大醫院雲林分院集思廣益，共同推動「低碳、負碳農業」及「落實淨零綠生活」、加強與3所科大人才培育、打造更優質的醫療照護，以符合聯合國各項永續發展目標（SDGs）。

「官學醫合作連繫平台」主要是希望透過平台建立縣府、學校、醫院的溝通管道，整合各方資源，會議由雲林縣長張麗善主持，雲林科大、虎尾科大、環球科大、台大醫院雲林分院人員與會，縣府團隊提出「雲林銀光樂活園區」、「2030雲林產業發展願景」、「芒果大道」、「本縣育留才協作提案」等議題。

雲林科技大學與虎尾科技大學呼應永續、淨零與減碳趨勢，分別提出「人才培育基地與大學永續-YunTech經驗」及「永續校園-在地深耕-虎科大邁向SDGs永續共好」議題，環球科技大學提出「健康照護與永續觀光」議題、台大醫院雲林分院則說明「雲林虎尾分院新建工程」情形。

張麗善表示，今年是雲林的「減碳生活行動年」，希望持續落實縣府在永續發展的成果與作為，今年將從日常生活中落實減碳，並優先推動「低碳、負碳農業」及「落實淨零綠生活」兩大減碳主軸（符合SDGs目標12、13），分別訂定執行面向，逐步落實低碳行動。

張麗善說，近幾年有愈來愈多廠商來雲林投資設廠，因此將加強與縣內3所科大的人才培育，讓雲林子弟不用離鄉背井找工作（符合SDGs目標8、9）。未來縣府將打造國家級長照醫療重鎮，繼續推動台大虎尾醫院擴建，同時建構遠距醫療系統，廣設醫療巴士與幸福專車，讓縣民享受更優質的醫療照護（符合SDGs目標3）。