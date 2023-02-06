過完元宵節也代表農曆年正式結束，部分在春節期間須值班執勤的工作人員也終於能放假好好休息，飯店業者推出旅宿餐飲優惠，慰勞許多年節期間辛苦工作的民眾。高雄義大皇家酒店「向百業致敬」住房專案，4人入住一泊一食4999元起，加贈4張義大世界門票。台北君悅酒店則是主打餐飲75折優惠，回饋飯店、大眾運輸、媒體等特定行業的工作者。

入住義大皇家酒店可享受飯店內的戲水池、水療館、三溫暖、健身房等上千坪的休閒設施。(義大皇家酒店提供)

義大皇家酒店結合飯店住宿、遊樂園、購物廣場一站式度假的優勢，即日起至3月31日止，推出「向百業致敬」住房專案，讓特定節日無法休假的百業人員，以優惠價格帶親友同遊義大世界，享受愜意假期。

義大皇家酒店舉辦VR遊戲，旅客有機會抽中親子主題套房住宿券。(義大皇家酒店提供)

專案內容為周日至周五平日住宿12坪大、有兩張雙人床的雅緻家庭房一晚，含2位成人及2位12歲以下孩童的自助式早餐，再享受星級飯店內的戲水池、水療館、三溫暖、健身房等上千坪的休閒設施；另有全新的VR遊戲體驗，參與遊戲活動還有機會抽中飯店親子主題套房住宿券。「向百業致敬」套裝內容更包括義大遊樂世界2張成人與2張學童票，一家四口在義大世界玩好玩滿，原價要花上1萬8千多元，專案價4999元起，相當於27折優惠。需注意的是周六入住每房須另加1000元，專案連續假日不適用。

台北君悅酒店推出餐飲75折優惠，回饋飯店、大眾運輸、餐飲、媒體等特定行業工作者。(台北君悅酒店提供)

另外，台北君悅酒店推出「美味應援．同業饗食禮遇」，回饋年節期間辛苦奮戰的同行夥伴。3月底前，只要是飯店、餐飲、大眾運輸、美食外送與媒體（電視、平面、廣播、雜誌及網路媒體）之相關業者，出示工作證或名片即可享受台北君悅館內8間餐廳消費75折優惠，不分平假日皆適用。