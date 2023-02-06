泓德能源2021年底興櫃後，積極推廣再生能源業務發展。在發電業務上攜手多間壽險業者組成綠能平台，投資與拓展太陽光電、漁電共生案場，回顧2022年，隨著澎湖、台南等地的案場陸續開工，建置量已超過100MW。售電業務則由旗下子公司「星星電力」與「星舟快充」作為兩大支柱，「星星電力」以「綠電經理人」角色，截至2022年協助超過50間品牌進行綠電諮詢、年度轉供量更是突破500萬度以上，同時更完成自身首筆中小企業綠電轉供案例；充電樁營運品牌「星舟快充」則與全家便利商店合作，提供車主完善與便利的充電生活。

與此同時，為因應再生能源間歇性限制，除台電投入千億進行十年強韌電網計畫，泓德能源也已率先投入專業團隊研發「智慧綠電系統TITAN」，導入AI演算法分析發電與用電數據資料庫，並搭配自建的儲能系統執行能源管理，未來將能有效調控負載曲線、進行精準的電力調度與需量調控。

泓德能源轉創新板後，買進必需具備合格投資人資格，即為買入的投資人其資產必須有500萬元以上財力證明，或最近2年度平均所得達150萬元，及具2年以上證券交易經驗等。