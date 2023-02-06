該公司的聯合營運長Jeff Clarke在給員工的一份備忘錄中表示，公司正經歷「在不確定的未來中繼續惡化」的市場狀況。
Clarke說，先前的削減成本措施，包括暫停招聘、限制旅行，現在已經不足以應付情況。
戴爾發言人僅對彭博說，部門重組和裁員是提高效率的一個機會。
從微軟、亞馬遜到高盛集團，這些公司近日削減了大量職位，以協助企業渡過需求低迷的時期。高通膨和利率上升，導致消費者和企業減少支出。
根據彭博周一的報導，由於個人電腦需求下滑，戴爾(Dell Technologies)將裁員6650人，約占全球員工總數的5%。
該公司的聯合營運長Jeff Clarke在給員工的一份備忘錄中表示，公司正經歷「在不確定的未來中繼續惡化」的市場狀況。
Clarke說，先前的削減成本措施，包括暫停招聘、限制旅行，現在已經不足以應付情況。
戴爾發言人僅對彭博說，部門重組和裁員是提高效率的一個機會。
從微軟、亞馬遜到高盛集團，這些公司近日削減了大量職位，以協助企業渡過需求低迷的時期。高通膨和利率上升，導致消費者和企業減少支出。
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