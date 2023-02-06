統一投信表示，2000年以來，台灣出現過7輪景氣藍燈，少則短短3個月內就迅速轉綠，但有時則需要超過十多個月，才能恢復到景氣穩定。國發會每月景氣燈號通常在隔月的下旬才會公布，在7輪景氣循環中，投資人都執行「藍燈定期定額投資法」，看到第一顆藍燈亮起時，開始定期定額台股。以加權指數或電子指數為例，一年後正報酬機率逼近9成，7次定期定額平均報酬率也分別達到9.7%及12.26%。

投資屬性較為積極的投資人，通常會利用優秀的台股主動式基金，拉高投資報酬。例如統一投信台股基金金三角：黑馬、奔騰、大滿貫基金，在過去7輪景氣低迷期，透過「藍燈定期定額投資法」投資這3檔基金，一年定期定額報酬率最高達到36.11%。

若把時間拉長定期定額3年，報酬率通常都能更上一層樓。在7次「藍燈定期定額投資法」中，加權指數及電子指數3年報酬率平均值，一舉拉高至22.32%及23.29%。而統一黑馬、奔騰及大滿貫基金，在7輪景氣低迷期中，3年定期定額報酬率最高甚至超過100%。

統一投信台股團隊表示，近期經濟數據公布，使美國經濟軟著陸機率上升，市場關注焦點轉向風險性資產。而美元及美國公債殖利率的震盪，推動資金回流新興市場，為台股帶來資金面挹注，激勵股市出現新春行情。目前企業普遍預期下半年景氣將復甦，也增強市場信心。