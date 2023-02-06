吃得好、吃得飽、吃得健康，對成長中的孩子非常重要，台東縣政府為提升學校午餐品質，今、明兩日辦理2梯次精進廚藝訓練課程，特別邀請前國立高雄餐旅大學院長楊昭景擔任講師，示範學校午餐常用食材料理技巧。

台東縣長饒慶鈴今天親臨活動現場，感謝長期關心學生午餐品質提升的家長會長協會理事長吳政耀、大王國中家長會長林正永及副會長蔡政銘，同時肯定教育處在學校營養午餐的重視，也謝謝學校午餐第一線工作人員為孩子營養的餐食努力。

饒慶鈴提到，午餐對許多孩子是1天當中最穩定的1餐，所以縣府對學校端上桌的午餐料理相當重視，希望藉由此次廚藝精進訓練，提升學校午餐工作人員的烹飪技巧與知識，進而改善午餐食材製作的流程，創造出兼具營養與美味的午餐。

饒慶鈴指出，縣府推動學校午餐不僅要讓學童們吃得飽，透過花東基金有機計畫提供有機米及有機蔬菜，讓學童們吃得更好；在吃得飽與吃得好之後，更要精進廚藝，讓學童們吃得健康營養、也更加美味。

教育處說明，現行學校午餐食材全面採用具CAS台灣優良農產品標章、產銷履歷農產品標章或台灣農產品生產追溯產品，食材均可追溯到來源，可確保品質無虞。教育處也每年偕同衛生局及農業處前往全縣各個學校，進行校園午餐衛生抽查，為校園食安及學童健康把關。

為了讓學校午餐更加美味可口，此次利用寒假時間辦理餐飲從業人員精進廚藝訓練，由縣內國中小學校第1線的午餐餐飲從業人員共同參與，並邀請國立高雄餐旅大學院長楊昭景擔任講師，示範洛神蜜雞片、鳳梨豆醬蒸魚片、肉絲炒高麗菜、蔥爆肉絲及椒鹽肉片等5道學校午餐常用食材料理技巧，藉由講師的展演、學員實際實作，增進烹飪技巧，日後也將持續辦理。