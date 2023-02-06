新北市中和區3日傳出一家四口3死悲劇，僅剩患有失智且中風的父親存活，新北市議會民進黨團今發布新聞稿，要求新北市社會局⾝⼼障礙福利科⾄議會黨團說明改善計畫，並呼籲市府重新檢討社會安全網的漏洞。

黨團總召鄭宇恩說，近年來中央政府積極補助地⽅政府補⾜在⼼衛中⼼⼈⼒、⾧照及各類型社⼯⼈⼒經費，但新北⼈⼒補充的速度卻顯得緩慢，此次悲劇突顯新北社安網的缺⼝，正是侯市府⾧期以來習慣對基層⼯作量能的壓榨，和對脆弱家庭的漠視所造成，侯友宜應該要負最⼤的責任。

副總召張維倩表⽰，此次事件發⽣在中和地區，並引發社會輿論譁然，侯市⾧⽬前是 2024 總統⼤選呼聲最⾼的候選⼈之⼀，挾帶⾼⼈氣的光環，這樣的執政表現卻是漏洞百出。過去新北市積極推動社會安全網，並主打「安居樂業」、「好好做事情」，對⽐連續發⽣的社會安全事件，也讓民進黨籍議員對於侯友宜的安居樂業打上⼀個⼤⼤的問號。

幹事⾧卓冠廷議員表⽰，新北市在⽉初新聞媒體⼤肆宣傳，主打全國⾸創「全齡⾼⾵險家庭整合型安全網」，政策只剩包裝，安居樂業淪為侯市府執政的最⼤破⼝，未來侯友宜⼜有落跑選總統的的疑慮，市府應重新檢視社會安全網的疑慮，讓所有新北市民能夠安居樂業。

新北市議員顏蔚慈則認為，⾝為主管機關的新北市政府，應該要整合社會局、衛⽣局、民政局、警察局等相關局處積極介⼊並合作，提供照護服務，但卻連地⽅鄰⾥⾧都不知道如何通報，凸顯新北市社會安全網有重⼤漏洞。

黨團書記⾧林秉宥說，相關單位應該要檢討溝通效率的問題，並提升社會安全網通報的效率，未來才能避免再有類似事件在新北市發⽣。