年度最浪漫的西洋情人節即將來臨，飯店業者紛紛推出應景的主題住房或限定餐飲，搶攻疫情解封後的第一個情人節。北投老爺酒店推出情人節住房專案，雙人平日入住享一泊二食外，還有特製情人下午茶，期間限定晚餐還可升等；最特別是可以聽到復古黑膠唱盤所播放的經典情歌。台北國賓飯店麵包房推出粉色愛心布朗尼，售價230元，高貴不貴。

北投老爺酒店推出情人節限定住房專案，平日雙人入住，一泊二食每晚11520元。(老爺酒店集團提供)

北投老爺酒店推出情人節限定住房專案，平日雙人入住，一泊二食每晚11520元。(老爺酒店集團提供)

北投老爺酒店即日起至2月24日止，推出「甜靜．恬境」情人節限定住房專案，平日雙人入住，一泊二食每晚11520元起，再加贈酒店一樓「走馬啡」咖啡廳特製情人下午茶2客。此外，若是2月10日至15日情人節期間入住，每日限量3間再享加碼好禮，包括免費專屬情人節客房佈置、蜂蜜氣泡酒2瓶及迎賓巧克力，晚餐升等為售價5200元加1成的情人節雙人套餐，讓過節氣氛及餐點浪漫度破表。

北投老爺酒店與「大韜黑膠」合作，邀賓客一起聆聽黑膠唱片的經典老情歌。(老爺酒店集團提供)。

最特別的是北投老爺酒店還與全台最大黑膠唱片行「大韜黑膠」合作，把許多珍貴的黑膠唱片搬到飯店，讓旅客入住就可以傾聽黑膠唱盤的迷人魅力。情人節專案期間於6樓接待大廳播放黑膠唱片，邀賓客一同聆聽Andy Williams、Tony Bennett、Dean Martin等老歌手帶來的經典浪漫歌曲；現場也提供巧克力熱飲，讓有情人們在專屬的日子共度甜蜜蜜的美好時光。

台北國賓飯店麵包房推出粉色愛心布朗尼，售價230元。（台北國賓飯店提供）

迎接西洋情人節，國賓麵包房Corner Bakery 63由點心主廚楊文雄領軍，即日起到2月14日，推出情人節限定商品「心心相印布朗尼」，以濃郁的布朗尼為主體，製作成粉色愛心，浪漫吸睛的粉色愛心布朗尼，讓人少女心噴發。

「心心相印布朗尼」使用54％及72％比利時巧克力、香氣豐富濃郁的法國發酵奶油、日本低筋麵粉，加入核桃製作成愛心造型，上層是由純天然的紅寶石可可豆所萃取提煉而成的RUBY巧克力，布朗尼綿密細緻的口感搭配浪漫粉色巧克力，甜而不膩。「心心相印布朗尼」售價230元，對於預算有限的人，是可以入手的情人節贈禮。