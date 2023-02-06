台灣科技業先前曾因為疫情關係迎來缺工潮，許多科技公司為此祭出許多紅利吸引新人加入。一位竹科男子表示，自己在大爆發時期年薪高達200萬元，擠出了所有存款又和爸媽借錢湊了頭期款，直接在竹北買下一間房，沒想到最近的分紅卻是慘不忍睹，「再這樣下去房貸要繳不出來了」，無助之下只好急著上網求救，貼文一出引發熱議。

原PO在Dcard發文表示，他是科技業大爆發時期的新人，當初看好科技業前景，於是花了所有存款、和爸媽借錢後，直接在竹北買了一間房子，「房價雖然高，想說每年輕鬆200W沒在怕」；沒想到一問之下才得知，最新的分紅是慘不忍睹，讓他就快要繳不起房貸，若想跳槽其他公司也不知道有沒有缺額或是同樣的高薪，「完蛋了…我才住半年，都裝潢好了…要跟那個老是找我請大餐買包包的女友說嗎？她會不會跑掉…」。

對此，許多人紛紛回應，「女友看起來蠻花錢的，女友放生的話應該就繳得起房貸了」、「半價收，有多少間收多少間嘻嘻」、「房子漲了這麼多，增貸個500萬回來可以撐很久了」、「或許是真的～這兩年竹科景氣很好，整個氛圍炒的很兇，我有同學3XXX萬的房子直接幹下去，現在也很緊張。竹科這兩年的房價，租金都硬是漲了一大波，不過現在開始慢慢回跌了…我自己是比較孬一點，還在租房子，X，被房東漲了25%」。

不過也有不少人直呼是反串，「反串吧」、「反串」、「怎麼可能房貸繳不出來，不都年薪400萬，怕屁，反串也要演的像一點好嗎？」、「這篇就只是反串而已，我貸兩間扛3000萬都覺得還好了，租出去其實也還行，就算升息再多也是反應在消費者上，除非連一線都開始大裁員，那就才是真的G，我算一下今年再差，年收應該還有去年8成」。