長髮女子小雯指控，她到美容院燙髮失敗，補燙無效、變得蓬又毛躁，她傷心剪掉遭毀33公分秀髮，估要33個月才能長回，提告求償養護費及罹患憂鬱症精神損失共22萬餘元；店家說，燙髮費已退，願賠償護髮及頭皮療程價值2萬6000元，但對方不接受。法官認定，療程已可彌補損失，憂鬱症與燙髮沒因果關係而判駁回，可上訴。

小雯控訴，她2021年10月10日下午到中市1家美容店燙髮，已先告知謝姓美髮師，她髮質細軟、要求燙捲；謝說明，只需燙兩次，過程中護髮，髮質不會受損。

豈料，她燙髮後，不但捲度不如預期，離開美容店不到半小時就完全變直了，謝女叫她回店補燙，但補燙後，髮質變毛躁又蓬，雖謝女已退還燙髮費4000元，但是她長達33公分的秀髮已遭毀，以頭髮每月平均生長1公分計算，要33個月才能長回。

小雯說，店家事後提出到店作彌補服務，但她不太相信店家技術，認為已無法靠養護恢復，才將頭髮剪掉。

小雯控告美髮店及謝姓美髮師，求償每月護髮及頭皮養護費3800元，為期33個月共要12萬5400元；提出「精神官能性憂鬱症、強迫症及單純性活動與注意力障礙」診斷證明，求償精神損失10萬元。

謝姓美髮師說，小雯想燙自然波浪捲，但燙完沒有捲度，原因應該是髮質細軟，屬於不易捲髮質，已當場退款。

店家表示，為避免訴訟，願意提供深層護髮療程10次，價值1萬6500元；頭皮SPA療程10次，價值9500元，但對方不願接受。此外，造成憂鬱症等疾病原因很多，難以認定與此事有關。

台中地院簡易庭法官認為，店家已退回燙髮費及提供養護療程，應可彌補所受損失，至於憂鬱症等無法認定與此事有因果關係，全案駁回。