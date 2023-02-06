元宵節（2/5）結束，代表農曆新年也正式告一段落，命理專家艾菲爾老師在臉書粉專分享，生肖屬兔、蛇、虎、猴的人在元宵後將運勢翻轉，能夠揮別過去的霉運，不管工作、感情、生活都事事順心，還有貴人朋友相助。

▎第四名：生肖兔

生肖兔的運勢將止跌回升，前陣子受到本命年影響，氣場特別弱，各方面都無法期待有好的表現和收穫，財運也擺脫不了過去匱乏的窘境，但過完農曆年後將能緩解。雖然今年不適合短期投資，但保本的小投資，還是可以進行，像是定存，把錢鎖在帳戶裡面，才能避免心癢又破財。

除此之外，健康方面也有明顯好轉，不但精神變好，也能擺脫失眠、頭痛等小毛病。至於感情方面，單身者有機會揮別情傷、斬斷爛桃花，結識新的桃花；有伴者則要小心第三者插足，或與另一半關係陷入僵局，記得要好好溝通，等到夏天有機會化解。

▎第三名：生肖蛇

生肖蛇在農曆年後，只要張開雙手就能收穫戀情與工作，首先你的貴人運持續上升，只要向外尋求幫助，就有朋友出手相助，且這波好運將持續到農曆三月，事業上的伙伴和你也有絕佳默契，合作就能開創業績高峰。

除此之外，生肖蛇如果有創業計劃，可以期待農曆五月，身邊的人會為你打點、規劃進度，同時幫忙牽線能助你圓夢的人脈。感情方面，單身者不妨留意身邊的異性，或聊得來的舊識。

▎第二名：生肖虎

生肖虎在農曆年後，工作上會迎來變化，有機會被外派出差，或在外地尋得新的工作機會，甚至在異地認識合適的桃花，即使生活上的變化讓你有些措手不及，但只要調整好心態，生活、工作、愛情就能漸入佳境，而在異地的這個桃花很有可能就是你的命定正緣，請單身者一定要好好把握，你很可能會閃戀，快速墜入愛河。

另外，如果要考試、升遷的生肖虎，這段時間就要好好準備，好消息會在農曆二月、三月陸續到來，且好運將延續到暑假來臨前。

▎第一名：生肖猴

生肖猴近期可能會有點不盡人意，不過這只是運勢好轉前，暫時停滯的情況而已，越接近農曆一月底，越會發現一直以來的阻力減少，想要什麼都有人來幫忙，你不再是孤軍奮戰，之後就可以迎接好運氣，並且一直持續到農曆五月。

工作變得順利，要歸功於過去的你沒有放棄，所有辛勤努力都成功兌現，同時小人退散、貴人降臨，接下來不管是工作或感情，都將迎來好消息，能在貴人的幫忙下發光發熱，整個上半年都被好運圍繞。